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Мелоні пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну без членства в Альянсі

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 березня 2025, 04:53
Мелоні пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну без членства в Альянсі
Джорджа Мелоні. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України.

Джерело: заява Мелоні, Financial Times 

Деталі: За словами Мелоні, надання Україні гарантій колективної безпеки НАТО без формального членства було б ефективнішим, ніж інші варіанти, зокрема введення миротворчих сил для контролю за режимом припинення вогню.

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Пряма мова: "Поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, значно кращою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу".

Деталі: Відповідаючи на запитання, в чому різниця між пропозицією Мелоні і наданням Україні повноправного членства в НАТО, прессекретар італійського уряду сказав, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде застосовано "також і для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Пряма мова: "Відправлення невизначених військових контингентів, британських чи будь-яких інших, є найскладнішим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я про це говорила, повторювала і також виключила можливість того, що в цьому контексті можуть бути направлені італійські військові".

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Передісторія: 

  • Наприкінці лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що найефективнішими гарантіями безпеки для України є її членство в НАТО.
  • Президент США Дональд Трамп 26 лютого заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в НАТО. Він також сказав, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
  • Раніше міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
  • Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

гарантії безпекиНАТОІталіяУкраїна
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