Мелоні пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну без членства в Альянсі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України.

Джерело: заява Мелоні, Financial Times

Деталі: За словами Мелоні, надання Україні гарантій колективної безпеки НАТО без формального членства було б ефективнішим, ніж інші варіанти, зокрема введення миротворчих сил для контролю за режимом припинення вогню.

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Пряма мова: "Поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, значно кращою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу".

Деталі: Відповідаючи на запитання, в чому різниця між пропозицією Мелоні і наданням Україні повноправного членства в НАТО, прессекретар італійського уряду сказав, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде застосовано "також і для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Пряма мова: "Відправлення невизначених військових контингентів, британських чи будь-яких інших, є найскладнішим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я про це говорила, повторювала і також виключила можливість того, що в цьому контексті можуть бути направлені італійські військові".

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