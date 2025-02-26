Трамп – Україні: "Про НАТО можна забути"
Середа, 26 лютого 2025, 20:38
Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в Північноатлантичному альянсі
Джерело: Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"
Деталі: На питання про те, на які поступки має піти Україна в майбутньому врегулюванні, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".
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"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.
Передісторія:
- Американський президент і раніше говорив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
- Перед цим міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
- Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.