Трамп – Україні: "Про НАТО можна забути"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в Північноатлантичному альянсі

Джерело: Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, на які поступки має піти Україна в майбутньому врегулюванні, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".

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"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.

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