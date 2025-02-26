Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп – Україні: "Про НАТО можна забути"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 20:38
Трамп – Україні: Про НАТО можна забути
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні він виключає можливість її членства в Північноатлантичному альянсі

Джерело: Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, на які поступки має піти Україна в майбутньому врегулюванні, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".

Реклама:

"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.

Передісторія:

  • Американський президент і раніше говорив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
  • Перед цим міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
  • Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

ТрампНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп прагне "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території
Застава за очільника АМКУ Кириленка: хто вніс 30 мільйонів
Зеленський зробив бригадними генералами двох заступників Сирського
Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Усі новини...
Трамп хоче, щоб гарантії безпеки Україні давала Європа
Зеленський офіційно звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Трамп: Путіну доведеться піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого
Останні новини
22:12
Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір
22:03
За участі працівника Херсонської ОВА сталася ДТП, в якій загинула людина
21:56
Трамп прагне "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території
21:50
Застава за очільника АМКУ Кириленка: хто вніс 30 мільйонів
21:11
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого
21:08
Президент Міжнародного олімпійського комітету Бах влітку залишить посаду
20:56
Трамп: Путіну доведеться піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні
20:55
В Україні збільшилась кількість підприємств, якими керують жінки
20:38
Трамп – Україні: "Про НАТО можна забути"
20:29
Зеленський офіційно звільнив Гнатова з посади Командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: