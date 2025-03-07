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На Тернопільщині приліт в критичний об’єкт, можуть обмежувати подачу газу – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 09:05
На Тернопільщині приліт в критичний об’єкт, можуть обмежувати подачу газу – ОВА
Фото з Telegram ДСНС

Російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.

Джерело: голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження подачі газу".

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Деталі: За його словами, сили ППО збили ворожу ракету.

"Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Перебувайте в укритттях до відбою!", – підсумував Негода. 

 
Фото ДСНС

Доповнено: О 9 ранку міський голова Тернополя Сергій Надал уточнив, що Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах.

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"Можливі обмеження подачі гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться", – повідомив мер. 

 
фото ДСНС

Передісторія: 

Тернопільська областьракетний ударгаз
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