На Тернопільщині приліт в критичний об’єкт, можуть обмежувати подачу газу – ОВА
Російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.
Джерело: голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в Telegram
Пряма мова очільника області: "Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження подачі газу".
Деталі: За його словами, сили ППО збили ворожу ракету.
"Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Перебувайте в укритттях до відбою!", – підсумував Негода.
Доповнено: О 9 ранку міський голова Тернополя Сергій Надал уточнив, що Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах.
"Можливі обмеження подачі гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться", – повідомив мер.
Передісторія:
- Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що вночі 7 березня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури України. Ударів зазнали об’єкти в різних регіонах країни.