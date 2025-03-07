На Тернопільщині приліт в критичний об’єкт, можуть обмежувати подачу газу – ОВА

Російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.

Джерело: голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження подачі газу".

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Деталі: За його словами, сили ППО збили ворожу ракету.

"Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Перебувайте в укритттях до відбою!", – підсумував Негода.

Фото ДСНС

Доповнено: О 9 ранку міський голова Тернополя Сергій Надал уточнив, що Облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах.

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"Можливі обмеження подачі гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться", – повідомив мер.

фото ДСНС

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