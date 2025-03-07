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Ексдиректор ЦРУ звинуватив Трампа в шантажуванні України

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 11:41
Ексдиректор ЦРУ звинуватив Трампа в шантажуванні України
Ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан. Фото Getty Images

Припинення президентом США Дональдом Трампом обміну розвідувальними даними з Україною, є тиском і шантажем Києва, заявив ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан, який працював за кількох американських адміністрацій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Huffington Post

Пряма мова Бреннана: "Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід... коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації.

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Я думаю, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу".

Деталі: Він додав, що вважає дії Трампа скоріше "тактикою тиску і вимагання".

"Європейці не мають можливості надавати той тип розвідданих, який надавала розвідувальна спільнота США – всі види розвідданих, які знову ж таки живлять український уряд, військові, служби безпеки, розвідувальні служби. Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби", – пояснив Бреннон.

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Передісторія:

  • 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.
  • 5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США. 
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

ТрампУкраїнаросійсько-українська війна
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