Трамп розгляне питання про право перебування українців у США через війну

Дональд Трамп 6 березня підтвердив, що планує розглянути питання про подальше збереження або скасування правового статусу для українців у Сполучених Штатах, які виїхали з України через війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Reuters

Пряма мова Трампа: "Ми не маємо наміру комусь зашкодити, ми явно не маємо наміру їм (українцям у США – ред.) зашкодити… Є люди, які думають, що це правильно, деякі думають, що ні, і я досить скоро буду ухвалювати рішення".

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Деталі: Четверо співрозмовників Reuters – посадовець-представник адміністрації та ще троє джерел – кажуть, що рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні, а питання про це підняли ще до зустрічі керівництва США і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що закінчилась сваркою.

Це питання виникло на фоні однієї з ключових обіцянок Трампа – боротьби з нелегальною міграцією та виселення мігрантів, які перебувають у США без належних правових підстав, включаючи тих, хто прибув за тимчасовими гуманітарними програмами, запровадженими за адміністрації Байдена.

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