США призупиняють програми в’їзду мігрантів, в тому числі українців – ЗМІ
Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.
Джерело: The New York Times з посланням на електронний лист міграційного відомства
Деталі: Директива, що міститься в електронному листі, вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.
Видання пише, що масштаб програм, згаданих у цій паузі, величезний, і це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з "найбільш нестабільних і відчайдушних місць у світі" – України, Куби, Гаїті та Венесуели й інших.
NYT нагадує, що представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато з цих програм ніколи не були законними з самого початку.
Зазначається, що серед програм - "Єдність заради України", ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів.
За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 000 українців в'їхали за цією програмою.