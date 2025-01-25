США призупиняють програми в’їзду мігрантів, в тому числі українців – ЗМІ

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

Джерело: The New York Times з посланням на електронний лист міграційного відомства

Деталі: Директива, що міститься в електронному листі, вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.

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Видання пише, що масштаб програм, згаданих у цій паузі, величезний, і це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з "найбільш нестабільних і відчайдушних місць у світі" – України, Куби, Гаїті та Венесуели й інших.

NYT нагадує, що представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато з цих програм ніколи не були законними з самого початку.

Зазначається, що серед програм - "Єдність заради України", ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів.

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За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 000 українців в'їхали за цією програмою.