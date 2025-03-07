Саудівська Аравія підтвердила, що прийме зустріч делегацій США і України
П'ятниця, 7 березня 2025, 15:10
Зустріч представників США та України стосовно переговорів щодо російсько-української війни відбудеться наступного тижня в місті Джидда Саудівської Аравії.
Джерело: МЗС Саудівської Аравії у соцмережі Х (Twitter)
Дослівно: "Міністерство закордонних справ висловлює готовність Саудівської Аравії прийняти заплановану зустріч між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня".
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Що передувало: Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.