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Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 березня 2025, 16:42
Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "б'є" Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання.

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Росія та Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно".

 

Що було раніше: В ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Нагадаємо: 

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  • США призупинили військову допомогу Україні, пояснюючи, що таким чином вони схиляють Київ до мирного врегулювання. Про жодні кроки тиску США на Росію публічно не повідомлялося.
  • Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.
  • Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.

ТрампсанкціїРосія
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