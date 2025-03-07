Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "б'є" Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання.

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Росія та Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно".

Що було раніше: В ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.



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