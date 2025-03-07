Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню.
Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "б'є" Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання.
Росія та Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно".
Що було раніше: В ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.
Нагадаємо:
- США призупинили військову допомогу Україні, пояснюючи, що таким чином вони схиляють Київ до мирного врегулювання. Про жодні кроки тиску США на Росію публічно не повідомлялося.
- Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.
- Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.