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Понад 260 дронів та ракет 7 березня: вперше напад Росії відбивали французькі Mirage-2000

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 березня 2025, 10:22
Понад 260 дронів та ракет 7 березня: вперше напад Росії відбивали французькі Mirage-2000
Mirage-2000. ілюстративне фото Getty Images

В ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки".

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Деталі: Російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару був по об’єктах газовидобувної промисловості.

За попередніми даними радіотехнічними військами Повітряних сил  було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

- 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

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- 8 крилатих ракет "Калібр";

- 3 балістичні ракети "Іскандер"-М/KN-23;

- 4 зенітних керованих ракет С-300;

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

- 8 крилатих ракет "Калібр";

- 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

- 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Зазначається, що крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.

86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Що передувало: "Нафтогаз" повідомив, що в ніч на 7 березня країна-агресорка Росія завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури, зафіксовано руйнування; від початку повномасштабного вторгнення це вже 17-та атака на об’єкти газовидобування.

Зокрема російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але населення попередили, що можуть виникнути проблеми з газопостачанням.

ракетний ударбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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