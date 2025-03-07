Повітряні сили показали унікальні кадри: винищувачі Mirage збивають російські ракети Х-101

Повітряні сили ЗСУ поділилися кадрами бойової роботи винищувачів Mirage-2000, які відбивали масовану атаку Росії 7 березня.

Джерело: начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "Історичні фото від українського пілота. Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року. Дякуємо партнерам!".

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Що передувало: В ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, випустивши понад 260 дронів і ракет. Протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей. Унікальністю відбиття цієї атаки стала перша участь винищувачів Mirage-2000.