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РФ п'яту ніч поспіль масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 березня 2025, 23:09
РФ п'яту ніч поспіль масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини
Фото ілюстративне - ДСНС

Увечері 7 березня російські війська знову завдали масованого дронового удару по Одесі, є пошкодження та руйнування.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог знову завдав масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

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Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Що передувало:

  • Вранці 7 березня в ДТЕК повідомили четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака.
  • Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей. 

ОдесавибухШахеденергетика
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