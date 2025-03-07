РФ п'яту ніч поспіль масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини

Увечері 7 березня російські війська знову завдали масованого дронового удару по Одесі, є пошкодження та руйнування.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог знову завдав масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

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Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Що передувало: