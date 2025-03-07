Росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 4 загиблих, 18 поранених

Російські війська у п’ятницю завдали трьох ударів по місту Добропілля на Донеччині, відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 18 постраждалих.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені – такі попередні наслідки ударів по Добропіллю.

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Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки".

Деталі: Як повідомляє Філашкін, остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.

Уточнено: Пізніше Філашкін уточнив, що "наразі відомо про 4 загиблих і 18 поранених".

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Що передувало:

На Донеччині протягом доби 7 березня в результаті чергових російських атак п’ятеро цивільних загинули, ще дев’ятеро зазнали поранень.