Росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 4 загиблих, 18 поранених
Російські війська у п’ятницю завдали трьох ударів по місту Добропілля на Донеччині, відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 18 постраждалих.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені – такі попередні наслідки ударів по Добропіллю.
Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки".
Деталі: Як повідомляє Філашкін, остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.
Уточнено: Пізніше Філашкін уточнив, що "наразі відомо про 4 загиблих і 18 поранених".
Що передувало:
На Донеччині протягом доби 7 березня в результаті чергових російських атак п’ятеро цивільних загинули, ще дев’ятеро зазнали поранень.