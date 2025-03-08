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Нідерланди виділяють €700 млн на дрони для України – Умєров

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 00:42
Нідерланди виділяють €700 млн на дрони для України – Умєров
фото: facebook Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України.

Джерело: Умєров у соцмережах

Пряма мова Умєрова: "Радий зустрітися з моїм другом, міністром оборони Рубеном Брекельмансом. Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і ця підтримка залишається незмінною".

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Деталі: Умєров зазначив, що Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України.

Крім того, зазначив міністр оборони України, він із Брекельмансом обговорили розвиток проєкту "Лінія дронів", який "Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню".

Також, за словами Умєрова, міністри міркували над посиленням протиповітряної оборони України.

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Пряма мова Умєрова: "Зміцнення ППО залишається серед наших головних пріоритетів. Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам".

Що передувало: Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.

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