Трамп каже, що Рубіо і Маск не скандалили

Президент США Дональд Трамп заперечив, що держсекретар Марко Рубіо, вступив у перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення працівників.

Джерело: Трамп, відповідаючи на питання журналістів, цитує Associated Press

Пряма мова Трампа: "Не було ніякої сутички, я був там".

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"Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово працюють. У них немає ніяких протиріч".

Що передувало: Повідомлялося, що в четвер у Білому домі пройшла "вибухова" зустріч уряду Дональда Трампа, на якій секретарі, зокрема, держсекретар Марко Рубіо, вступив у перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення працівників.

Також раніше повідомляли, що скорочення персоналу задля економії урядових видатків, які почала адміністрація Дональда Трампа, зачепили і співробітників ЦРУ.

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