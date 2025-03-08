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Зеленський про удар РФ по Добропіллю: Підла й нелюдська тактика залякування

Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 10:07
Зеленський про удар РФ по Добропіллю: Підла й нелюдська тактика залякування
фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по центру Добропілля Донецької області двома балістичними ракетами.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни...

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... Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну.

Нагадаємо: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

ЗеленськийДонецька область
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