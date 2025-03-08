ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ

порівняння ситуації в курській області між 5 (зліва) та 8 (справа) березня, deepstate, колаж: УП

Рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні, пишуть ЗМІ.

Джерело: Time з посиланням на п’ятьох високопоставлених західних та українських чиновників і військових офіцерів

Деталі: "Через цю паузу є сотні загиблих українців", — сказав один з офіцерів у інтерв’ю TIME у п’ятницю в Києві, попросивши не називати його імені.

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"Найбільша проблема — це моральний стан", — додав він, оскільки Збройні сили змушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння, не через російські атаки, а через ставлення США. "Це дійсно дає перевагу ворогу на передовій".

Видання пише, що найгостріше це вплинуло на українців у Курській області, де Збройні сили намагаються втримати смугу території, яку вони захопили під час наступу минулого серпня.

Дослівно: "Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета — обміняти частини території Курської області на українські землі, окуповані Росією".

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Деталі: Однак після того, як США припинили обмін розвідданими, росіяни швидко просунулися на Курщині, намагаючись перерізати українські лінії постачання в регіон, за словами військових офіцерів і свіжих карт бойових дій, створених Deep State, організацією з відкритими джерелами розвідки.

Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли ті злітають у Росії. Як наслідок, Україна має менше часу, щоб попередити цивільних і військових про ризик наближення авіаудару чи ракети.

Втрата розвідданих США також погіршила здатність українських сил завдавати ударів на великі та середні відстані по російських цілях.

Ці можливості тепер паралізовані без доступу до інформації з американських супутників.

Нагадаємо: 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

7 березня ЗМІ запевняли, що Сполучені Штати продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, а не атакувати російських окупантів.