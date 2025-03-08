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Близько сотні росіян пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоСубота, 8 березня 2025, 12:56
Близько сотні росіян пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі
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Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

Джерела: журналіст Юрій Бутусов, поінформований співрозмовник УП у підрозділі, що працює на Курщині

Пряма мова співрозмовника УП: "Противник використав газопровід, вийшов в районі N (приховано з безпековою метою – УП), приблизно до 100 людей. Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент (увага командування – УП) декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки (йдеться про прорив під Суджею кілька днів тому – УП).

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Росіяни кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали КАБами зону, з якої будуть виходити".

Деталі: наразі УП невідомо, що надалі сталося з російськими військовими, які пройшли газопроводом, а також, чи вдалося їм дійти до самої Суджі.

На запитання, чому Сили оборони не підірвали цю трубу, співрозмовник зазначив, що в умовах обмеженої логістики це було зробити неможливо.

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Найімовірніше, йдеться про підземні труби газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", якими до 1 січня 2025 року Росія постачала газ у Європу через територію України. Діаметр однієї труби складає 1,4 метра.

Нагадаємо: Російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Курська область Збройні силиконтрнаступ
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