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Росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі Суджі 

Ольга Кириленко, Анастасія ПроцП'ятниця, 7 березня 2025, 12:05
Росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі Суджі 
мапа DeepState

Російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Джерела: карта DeepState, співрозмовник УП в одному з підрозділів у цьому районі Курщини

Пряма мова співрозмовника: "Відбувся прорив (українського – УП) району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення.

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Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село південніше Суджі – УП), де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора ( 6 та 5 березня – УП) зробили ривок – ось і результат".

Деталі: За словами співрозмовника УП з одного з підрозділів, що діє в цьому районі на Курщині, наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

"Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення".

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Контекст: Ймовірно, росіяни пішли на прорив під Суджею, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського угруповання на Курщині – Суми-Юнаківка-Суджа (тепер – з півдня). З початку січня 2025-го вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі – через село Новеньке.

Що передувало: 

  • 2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.
  • В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхньою інформацією, окупанти просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.

Знати більше: Пів року Курської операції: з якими проблемами зіткнулися Сили оборони

Курська область війна
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