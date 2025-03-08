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Венс поскаржився на проукраїнських протестувальників, які заважали його доньці

Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 23:59
Венс поскаржився на проукраїнських протестувальників, які заважали його доньці
протест проти дій Венса щодо України 1 березня, фото: Carolyn Gorman/Х

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з донькою.

Джерело: Венс у соцмережі Х

Деталі: Віцепрезидент США розповів, що в суботу, коли він гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" "група протестувальників "Слава Україні".

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Він розповів, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.

"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви – погана людина", – резюмував Венс.

Що передувало: Венс став активним учасником суперечки президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, після якої було зірвано підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Після цього Венсу влаштовували протести через його ставлення до України.

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