Венса на відпочинку зустріли протестувальники з проукраїнськими гаслами
Протестувальники зустріли кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса у штаті Вермонт, куди той прибув на відпочинок із сім'єю, з гаслами на підтримку України.
Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook із посиланням на сюжет Fox News
Дослівно Яриш: "Fox News повідомляє, що демонстранти в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті, зустрівши його кортеж зі знаками "Катайтесь на лижах в Росії", "Вермонт стоїть з Україною", "Підтримуйте Україну, а не Путіна"".
Деталі: Як ідеться в опублікованому сюжеті, Венс їхав на гірськолижний курорт, коли дорогою його зустріли протестувальники з прапорами України та проукраїнськими гаслами.
Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG— Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025РЕКЛАМА:
Більше протестувальників зустріли сім'ю Венса біля курорту. Врешті сім'я поїхала в невідомому напрямку.
Передісторія:
- Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
- Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Зеленський зазначив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Зеленського в Овальному кабінеті.
- Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну. Члени Конгресу США від Демократичної партії також стали на захист Зеленського.
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