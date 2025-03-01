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Венса на відпочинку зустріли протестувальники з проукраїнськими гаслами

Катерина ТищенкоСубота, 1 березня 2025, 22:05
Венса на відпочинку зустріли протестувальники з проукраїнськими гаслами
учасники протесту у Вермонті, фото: Carolyn Gorman/Х

Протестувальники зустріли кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса у штаті Вермонт, куди той прибув на відпочинок із сім'єю, з гаслами на підтримку України.

Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook із посиланням на сюжет Fox News

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Дослівно Яриш: "Fox News повідомляє, що демонстранти в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті, зустрівши його кортеж зі знаками "Катайтесь на лижах в Росії", "Вермонт стоїть з Україною", "Підтримуйте Україну, а не Путіна"".

Деталі: Як ідеться в опублікованому сюжеті, Венс їхав на гірськолижний курорт, коли дорогою його зустріли протестувальники з прапорами України та проукраїнськими гаслами.

Більше протестувальників зустріли сім'ю Венса біля курорту. Врешті сім'я поїхала в невідомому напрямку.

Передісторія:

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