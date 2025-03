Венса на відпочинку зустріли протестувальники з проукраїнськими гаслами

Протестувальники зустріли кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса у штаті Вермонт, куди той прибув на відпочинок із сім'єю, з гаслами на підтримку України.

Джерело: кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook із посиланням на сюжет Fox News

Реклама:

Дослівно Яриш: "Fox News повідомляє, що демонстранти в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті, зустрівши його кортеж зі знаками "Катайтесь на лижах в Росії", "Вермонт стоїть з Україною", "Підтримуйте Україну, а не Путіна"".

Деталі: Як ідеться в опублікованому сюжеті, Венс їхав на гірськолижний курорт, коли дорогою його зустріли протестувальники з прапорами України та проукраїнськими гаслами.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG