Польща відповіла Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: Ми шукатимемо інших постачальників

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска, який назвав систему Starlink основою української армії та, можливо, пригрозив її відключенням. Польща, за словами відомства, шукатиме альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним.

Джерело: Сікорський у Twitter

Пряма мова Сікорського: "Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік.

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Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших".

Нагадаємо: Реакція Польщі стала відповіддю на твіт Маска, де він заявив: "Моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну".