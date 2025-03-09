За два дні сутичок у Сирії загинуло 745 цивільних – правозахисники

представники сил безпеки нового керівництва Сирії в місті Латакія на заході країни 9 березня 2025 року, фото AFP via Getty Images

За два дні сутичок між представниками нової влади Сирії та прихильниками експрезидента Башара Асада в прибережному регіоні країни загинули понад 1000 осіб, з яких 745 цивільних.

Джерело: Reuters із посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини

Деталі: За даними Сирійського моніторингового центру, жертвами стали 745 мирних жителів, 125 співробітників сирійських сил безпеки і 148 бойовиків, лояльних до Асада.

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Голова моніторингового центру Рамі Абдулрахман заявив, що масові вбивства в Джабле, Баніясі та прилеглих районах в алавітському центрі Сирії стали найгіршим насильством за роки 13-річного громадянського конфлікту. За його словами, серед жертв були жінки і діти з алавітської меншини.

Нова правляча влада в четвер розпочала придушення повстанського руху, який, за її словами, зароджувався, після смертоносних засідок бойовиків, пов'язаних з урядом колишнього президента Асада.

Представники нової влади Сирії визнали порушення під час операції, в яких вони звинуватили неорганізовані маси цивільних осіб і бойовиків.

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Джерело в міністерстві оборони в суботу повідомило державним ЗМІ, що всі дороги, які ведуть до узбережжя, були заблоковані, щоб зупинити порушення і допомогти відновити спокій, а сили безпеки розгорнуті на вулицях прибережних міст.

Джерело додало, що надзвичайна комісія, створена для моніторингу порушень, передасть до військового суду всіх, хто не підкоряється наказам військового командування.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, хоча й підтримав репресії в телевізійному зверненні пізно ввечері в п'ятницю, заявив, що сили безпеки не повинні дозволяти нікому "перебільшувати у своїй реакції... тому що те, що відрізняє нас від нашого ворога, - це наша відданість нашим цінностям".

За його словами, цивільне населення і полонені не повинні піддаватися жорстокому поводженню.

Що передувало: 8 березня Сирійський моніторинговий центр повідомляв, що за дні понад 300 цивільних осіб із меншини алавітів було вбито силами безпеки та їхніми союзниками.