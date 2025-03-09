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Зеленський сподівається на результат у Саудівській Аравії і щодо миру, і щодо підтримки США

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 22:37
Зеленський сподівається на результат у Саудівській Аравії і щодо миру, і щодо підтримки США
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський сподівається на результат зустрічі команд України та США у Саудівській Аравії як щодо наближення миру, так і щодо продовження підтримки від Сполучених Штатів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію.

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Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки".

Деталі: Зеленський також повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із партнерами України щодо нових пакетів підтримки.

Пряма мова: "Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них. Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Ми дуже цінуємо це.

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Євросоюз – працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди – є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх – і Україну, і Європу".

Передісторія

  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в понеділок 10 березня поїде до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом, а після того його команда залишиться в країні для переговорів із американською стороною.
  • 8 березня Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. 
  • Держдеп США підтвердив, що державний секретар Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію 10-12 березня для переговорів з українськими колегами.
  • 9 березня видання NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.

ЗеленськийСШАСаудівська Аравія
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