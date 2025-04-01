Держдеп: Трамп відкинув ідею про "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні

У Держдепі заявили, що президент США Дональд Трамп висловився проти ідеї правителя Росії Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

Джерело: речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу, цитує "Суспільне"

Деталі: За словами Брюс, адміністрація Трампа працює над "повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання".

Реклама:

Вона додала, що Вашингтон докладає зусиль, аби привести сторони (РФ і Україну – ред.) за стіл переговорів.

Пряма мова Брюс: "Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".

Що передувало: Путін 27 березня запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.