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Путін пропонує запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" задля виборів

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 23:47
Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН задля виборів
Володимир Путін. Фото - Getty Images

Глава Кремля Володимир Путін 27 березня запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Джерело: Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ", передають російські ЗМІ "Медуза" та ТАСС

Деталі: "У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори", – заявив російський правитель.

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Начебто із таким новим урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними", – вважає Путін.

Крім того, він згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо "українського врегулювання". Також Росія нібито готова працювати і з Європою, але вони "намагаються водити за ніс", – гадає лідер Кремля.

Водночас в Україні Путін назвав проблемою "Азов", який, згідно з його фантазіями, "набуває фактичної влади".

Путінросійсько-українська війнаРосія
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