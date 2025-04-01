Росіяни посилили скиди з отруйними речовинами на Куп’янському напрямку – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росіяни активізували скиди з отруйними речовинами, зокрема на Куп’янському напрямку.

Джерело: Коваленко в соцмережах

Деталі: За словами Коваленка, росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами.

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Він додав, що відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку.

Пряма мова Коваленка: "Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни".

Нагадаємо: За період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України противник поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які, однак, некоректно називати хімічною зброєю.