Хімічна зброя чи боєприпаси з отруйними речовинами: у ЗСУ пояснили, що скидають росіяни
За період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України противник поряд зі звичайними засобами вогневого ураження застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які, однак, некоректно називати хімічною зброєю.
Джерело: речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій в інтерв’ю "АрміяInform"
Пряма мова: "Визначення "хімічна зброя" щодо цих боєприпасів некоректне, однак застосування боєприпасів з отруйними речовинами на війні так само прямо забороняє Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення".
Деталі: Йдеться, зокрема, про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни.
Переважно росіяни використовують хлорацетофенон. Формально він не є хімічною зброєю. Це бойова отруйна речовина подразнювальної дії. У Конвенції про хімічну зброю хлорацетофенон визначається як хімічний засіб боротьби із заворушеннями, розтлумачив Лиховій.
Це хімікат, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають за короткий час після закінчення дії. Тобто сльози, шмарклі, затуманення і тому подібне.
За словами представника ГШ, ворог, крім порушення Конвенції, чітко усвідомлює ефективність цих застосувань. Тому що сам засіб для боротьби з вуличними заворушеннями на озброєнні поліції направлений на те, щоб протестувальники розійшлись, припинивши свої дії.
У випадку ж застосування небезпечних хімічних речовин на фронті військовослужбовець залишається на позиції — продовжує перебувати в хімічно небезпечному середовищі. Це є свідомими діями противника на порушення та ураження наших військ через застосування небезпечних хімічних речовин, наголосив офіцер.