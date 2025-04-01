Трамп не виключає нових санкцій проти РФ, якщо Путін "не справиться зі своєю роботою" щодо угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії в разі, якщо російський лідер Володимир Путін "не справиться зі своєю роботою", але водночас додав, що переконаний у тому, що правитель Кремля виконає свою частину угоди.

Джерело: Трамп під час зустрічі з журналістами в Білому домі, цитують "Укрінформ", CNN

Пряма мова Трампа у відповідь на запитання про можливість посилення санкційного тиску на РФ: "Я хочу, щоби він (Путін – ред.) уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей".

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"Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що він (Путін – ред.) не справляється зі своєю роботою".

Деталі: У цьому ж контексті Трамп висловив переконання, що російський лідер "виконає свою частину угоди".

Водночас Трамп зазначив, що й українська сторона має виконати свою частину. Щодо цього він зауважив, що президент України Володимир Зеленський "намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини", уникнувши згадок про те, що США в останній момент запропонували зовсім інший варіант домовленостей.

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Трамп знову повторив, що США виділили Україні $350 мільярдів, а Європа – всього $100 мільярдів, які нібито намагається повернути. За його словами, "мінеральна" угода з Україною дасть змогу компенсувати Америці ці витрати.

Крім того, Трамп висловився про неможливість для України стати членом НАТО, додавши, що "це, очевидно, було причиною початку війни".

Нагадаємо: У Держдепі заявили, що Трамп висловився проти ідеї правителя Росії Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

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