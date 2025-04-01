ISW: США, Україна і Росія навряд чи узгодять умови припинення вогню у найближчі три тижні
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Сполучені Штати, Україна та Росія навряд чи зможуть узгодити умови повного припинення вогню протягом найближчих трьох тижнів.
Джерело: ISW
Деталі: Президент США Дональд Трамп заявив про "психологічний дедлайн" для Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.
Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи є крайній термін для правителя Росії Володимира Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, і заявив, що "це психологічний дедлайн".
Трамп додав, що "якщо вважатиму, що (Росія – ред.) обдурює (Сполучені Штати – ред.), я не буду цьому радий".
Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що під час зустрічі з Трампом він запропонував 20 квітня як потенційний кінцевий термін для "повного припинення" вогню.
Дослівно зі звіту: "Росія навряд чи погодиться на "повне припинення вогню без будь-яких умов" протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі".
Деталі: Експерти нагадують, що 25 березня Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами, а видання Bloomberg 28 березня повідомило, що Росія вимагає від Європейського Союзу відновити підключення "Россільгоспбанку" до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації Чорноморської угоди.
Фахівці відзначають, що в такий спосіб Росія хоче з’ясувати, чи будуть Сполучені Штати відповідати її вимогам та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій.
11 березня під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
Аналітики додають, що українські та американські офіційні особи продовжували обговорювати умови цих перемир’їв протягом трьох тижнів з 11 березня.
На думку експертів, це свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю унормовані.
Дослівно зі звіту: "Малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів".
Ключові висновки ISW за 31 березня:
- Трамп заявив, що встановив "психологічний дедлайн" для Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.
- Російські офіційні особи продовжують намагатися підірвати запропоновану американсько-українську угоду про корисні копалини, просуваючи потенційні американсько-російські проєкти з видобутку рідкоземельних металів.
- Кремль продовжує намагатися посіяти розкол між Сполученими Штатами та Європою.
- Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та військову допомогу Україні.
- Українські війська просунулися під Торецьком. Російські війська просунулися в Курській і Сумській областях, а також поблизу Куп’янська, Курахового і Великої Новосілки.
- Повідомляється, що Росія намагається відновити небагато танків, які залишилися на її складах.