Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

ISW: США, Україна і Росія навряд чи узгодять умови припинення вогню у найближчі три тижні

Ольга Глущенко Вівторок, 1 квітня 2025, 03:36
ISW: США, Україна і Росія навряд чи узгодять умови припинення вогню у найближчі три тижні
ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Сполучені Штати, Україна та Росія навряд чи зможуть узгодити умови повного припинення вогню протягом найближчих трьох тижнів.

Джерело: ISW

Деталі: Президент США Дональд Трамп заявив про "психологічний дедлайн" для Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.

Реклама:

Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи є крайній термін для правителя Росії Володимира Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, і заявив, що "це психологічний дедлайн".

Трамп додав, що "якщо вважатиму, що (Росія – ред.) обдурює (Сполучені Штати – ред.), я не буду цьому радий".

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що під час зустрічі з Трампом він запропонував 20 квітня як потенційний кінцевий термін для "повного припинення" вогню.

РЕКЛАМА:

Дослівно зі звіту: "Росія навряд чи погодиться на "повне припинення вогню без будь-яких умов" протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі".

Деталі: Експерти нагадують, що 25 березня Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами, а видання Bloomberg 28 березня повідомило, що Росія вимагає від Європейського Союзу відновити підключення "Россільгоспбанку" до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації Чорноморської угоди.

Фахівці відзначають, що в такий спосіб Росія хоче з’ясувати, чи будуть Сполучені Штати відповідати її вимогам та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій.

11 березня під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.

Аналітики додають, що українські та американські офіційні особи продовжували обговорювати умови цих перемир’їв протягом трьох тижнів з 11 березня.

На думку експертів, це свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю унормовані.

Дослівно зі звіту: "Малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів".

Ключові висновки ISW за 31 березня:

  • Трамп заявив, що встановив "психологічний дедлайн" для Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.
  • Російські офіційні особи продовжують намагатися підірвати запропоновану американсько-українську угоду про корисні копалини, просуваючи потенційні американсько-російські проєкти з видобутку рідкоземельних металів.
  • Кремль продовжує намагатися посіяти розкол між Сполученими Штатами та Європою.
  • Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та військову допомогу Україні.
  • Українські війська просунулися під Торецьком. Російські війська просунулися в Курській і Сумській областях, а також поблизу Куп’янська, Курахового і Великої Новосілки.
  • Повідомляється, що Росія намагається відновити небагато танків, які залишилися на її складах.

російсько-українська війнапереговориперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
російсько-українська війна
За добу на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
Діти правобережної Херсонщини: звільнені, але під щоденними обстрілами
Трамп не виключає нових санкцій проти РФ, якщо Путін "не справиться зі своєю роботою" щодо угоди
Останні новини
09:23
Reuters: Тайвань висунув обвинувачення капітану китайського судна за пошкодження підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
07:34
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів і 15 ББМ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: