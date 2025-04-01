ISW: США, Україна і Росія навряд чи узгодять умови припинення вогню у найближчі три тижні

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Сполучені Штати, Україна та Росія навряд чи зможуть узгодити умови повного припинення вогню протягом найближчих трьох тижнів.

Джерело: ISW

Деталі: Президент США Дональд Трамп заявив про "психологічний дедлайн" для Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.

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Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи є крайній термін для правителя Росії Володимира Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, і заявив, що "це психологічний дедлайн".

Трамп додав, що "якщо вважатиму, що (Росія – ред.) обдурює (Сполучені Штати – ред.), я не буду цьому радий".

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що під час зустрічі з Трампом він запропонував 20 квітня як потенційний кінцевий термін для "повного припинення" вогню.

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Дослівно зі звіту: "Росія навряд чи погодиться на "повне припинення вогню без будь-яких умов" протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі".

Деталі: Експерти нагадують, що 25 березня Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами, а видання Bloomberg 28 березня повідомило, що Росія вимагає від Європейського Союзу відновити підключення "Россільгоспбанку" до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації Чорноморської угоди.

Фахівці відзначають, що в такий спосіб Росія хоче з’ясувати, чи будуть Сполучені Штати відповідати її вимогам та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій.

11 березня під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.

Аналітики додають, що українські та американські офіційні особи продовжували обговорювати умови цих перемир’їв протягом трьох тижнів з 11 березня.

На думку експертів, це свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю унормовані.

Дослівно зі звіту: "Малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів".

Ключові висновки ISW за 31 березня: