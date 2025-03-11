Переговори з США: Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, якщо РФ також зупиниться

Під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.

Джерело: спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді

Дослівно: "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

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Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

Деталі: В заяві вказується, що делегації обговорювали важливість під час такого припинення вогню обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

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"Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

Також президенти США та України "домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".

В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною.