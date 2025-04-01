Трамп заявив про "дуже гарні стосунки" і намір поспілкуватися з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "дуже розумним", сказав про "дуже гарні стосунки" і намір провести з ним розмову.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа відповідь на запитання, чи планує він зв’язатися з лідером КНДР: "Так, я зроблю це".

Реклама:

"Я маю дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином. Вам неприємно це чути, але це дуже важливо, я з ним чудово порозумівся".

Деталі: Трамп згадав, що все почалося "дуже грубо", коли він назвав Кіма маленьким "рокетменом". Але потім, за його словами, справи поліпшилися.

Пряма мова Трампа "Одного разу нам подзвонили й сказали, що хочуть зустрітися. Ми зустрілися, у нас були чудові стосунки. І так, є спілкування. Тож я думаю, що це дуже важливо".

РЕКЛАМА:

Деталі: Президент США назвав Північну Корею "великою ядерною нацією", а Кім Чен Ина – "дуже розумним".

"Тож так, я, можливо, щось зроблю в певний момент", – додав Трамп, коментуючи можливість відновити контакт з Кімом.

Що передувало: На початку цього року Трамп уже заявляв, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Передісторія: