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Трамп заявив про "дуже гарні стосунки" і намір поспілкуватися з лідером КНДР

Ольга Глущенко Вівторок, 1 квітня 2025, 04:24
Трамп заявив про дуже гарні стосунки і намір поспілкуватися з лідером КНДР
Трамп и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын. 2019 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина "дуже розумним", сказав про "дуже гарні стосунки" і намір провести з ним розмову.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трампа  відповідь на запитання, чи планує він зв’язатися з лідером КНДР: "Так, я зроблю це".

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"Я маю дуже гарні стосунки з Кім Чен Ином. Вам неприємно це чути, але це дуже важливо, я з ним чудово порозумівся".

Деталі: Трамп згадав, що все почалося "дуже грубо", коли він назвав Кіма маленьким "рокетменом". Але потім, за його словами, справи поліпшилися.

Пряма мова Трампа "Одного разу нам подзвонили й сказали, що хочуть зустрітися. Ми зустрілися, у нас були чудові стосунки. І так, є спілкування. Тож я думаю, що це дуже важливо".

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Деталі: Президент США назвав Північну Корею "великою ядерною нацією", а Кім Чен Ина – "дуже розумним".

"Тож так, я, можливо, щось зроблю в певний момент", – додав Трамп, коментуючи можливість відновити контакт з Кімом.

Що передувало: На початку цього року Трамп уже заявляв, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Передісторія:

  • Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.
  • Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
  • Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
  • Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.

ТрампКНДР
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