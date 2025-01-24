"Я з ним ладнав": Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином

Трамп і Кім Чен Ин. 2019 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Трампа у Fox News

Деталі: Трамп згадав, що мав гарні стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.

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"Я йому подобався, і я з ним ладнав", – зазначив він.

На запитання журналіста, чи зв’яжеться американський президент знову із північнокорейським лідером – Трамп відповів ствердно.

"Я знову зв’яжуся з ним", – сказав республіканець.

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Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор "не релігійний фанатик" та "розумний хлопець".

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