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Нова Економіка

"Я з ним ладнав": Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 09:33
Я з ним ладнав: Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином
Трамп і Кім Чен Ин. 2019 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Трампа у Fox News

Деталі: Трамп згадав, що мав гарні стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.

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"Я йому подобався, і я з ним ладнав", – зазначив він.

На запитання журналіста, чи зв’яжеться американський президент знову із північнокорейським лідером – Трамп відповів ствердно.

"Я знову зв’яжуся з ним", – сказав республіканець.

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Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор "не релігійний фанатик" та "розумний хлопець".

Передісторія:

  • Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.
  • Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
  • Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
  • Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півостров

СШАТрампПівнічна Корея
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