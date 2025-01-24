"Я з ним ладнав": Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином
П'ятниця, 24 січня 2025, 09:33
Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Трампа у Fox News
Деталі: Трамп згадав, що мав гарні стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.
Реклама:
"Я йому подобався, і я з ним ладнав", – зазначив він.
На запитання журналіста, чи зв’яжеться американський президент знову із північнокорейським лідером – Трамп відповів ствердно.
"Я знову зв’яжуся з ним", – сказав республіканець.
РЕКЛАМА:
Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор "не релігійний фанатик" та "розумний хлопець".
Передісторія:
- Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.
- Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
- Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
- Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півостров