Трамп збирається в Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, найближчим часом відвідає Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше".

Реклама:

Деталі: За словами Трампа, він збирається в Катар і до "кількох інших країн".

Пряма мова Трампа: "Ймовірно, зупинимося на ОАЕ і Катарі.

І Саудівська Аравія, їх (країни – ред.) три, а потім ми також поїдемо в інші місця, але на Близькому Сході їх, здається, три".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп планує відвідати Саудівську Аравію у середині травня під час своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім.

Також Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів інвестицій в американські компанії упродовж чотирьох років.