Без "Шахедів", але з КАБами: росіяни продовжують удари по прифронтових регіонах

Повітряні сили підтвердили, що в ніч на 1 квітня російський агресор не запускав "Шахеди" по Україні, але зауважують, що ворог продовжує удари авіабомбами.

Джерело: начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Ігнат підтвердив, що в ніч на 1 квітня ворог не застосовував ударні дрони, але зауважив, що противник не припиняє ударів тактичної авіації керованими авіаційними бомбами по прифронтових районах.

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Пряма мова: "На півночі та на сході країни активність ворожої авіації цілодобова. Повітряні сили оборони намагаються протидіяти російським літакам, з допомогою наземних комплексів та винищувальної авіації".