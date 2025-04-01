Росіяни лише за 3 місяці скинули на Україну понад 10 тисяч КАБів

Загалом за перші три місяці 2025 року тактична авіація Росії скинула на територію України 10 577 керованих авіаційних бомб.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Дослівно: "Не вщухають й удари ворожої авіації по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони. У березні авіація росармії збільшила застосування керованих авіаційних бомб – близько 4 800 (в лютому – 3 370)".

Реклама:

Деталі: У відомстві нагадали, що за 2024 рік ворог застосував проти України близько 40 000 керованих авіаційних бомб.

Також у Міноборони звернули увагу, що на тлі переговорного процесу щодо припинення вогню кількість бойових зіткнень на фронті упродовж березня зросла у порівнянні з лютим: 4 270 проти 3 274.

Від початку року відбулося 12 631 бойове зіткнення.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Протягом минулої доби Сили оброни відбивали російські атаки по всій лінії фронту, найважча ситуація була на Покровському та Лиманському напрямках; загалом за добу відбулося 216 бойових зіткнень.