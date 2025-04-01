Путін заявив, що його "основним гостем" на 9 травня буде Сі

Глава РФ Володимир Путін повідомив, що чекає в гості голову Китаю Сі Цзіньпіна на урочистості з нагоди Дня перемоги.

Джерело: Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, чиї слова передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Хочу попросити вас передати дружній привіт голові КНР, моєму хорошому другу пану Сі Цзіньпіну. Ми чекаємо його в Росії з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, у Другій Світовій. Ми разом відзначимо цей ювілей і перемогу над нацистською Німеччиною, і перемогу над мілітаристською Японією".

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Деталі: Путін пообіцяв, що підготує "хорошу і насичену" програму. "Сподіваюся, що це буде не тільки пов'язано з участю в урочистих заходах, але це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем", - зазначив глава Кремля.

Путін повідомив, що планує обговорити із Сі стан двосторонніх відносин і взаємодію на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ШОС і БРІКС.

"Ми хочемо висловити задоволення тим, як розвиваються наші відносини", - додав російський лідер.