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На Херсонщині скоротили комендантську годину

Євген КізіловВівторок, 1 квітня 2025, 17:42
На Херсонщині скоротили комендантську годину
фото: Getty Images

У Херсонській області з 1 квітня скоротилася комендантська година: замість 20:00-6:00 відтепер вона триватиме з 21:00 до 5:00.

Джерело: очільники військових адміністрацій Херсона і області Роман Мрочко і Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: Прокудін пояснив, що це пов’язано зі "збільшенням світлового дня та безпекою громадян".

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Крім того, за його словами, Рада оборони Херсонщини заборонила під час комендантської години проводити великодні та поминальні богослужіння, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ, окрім проведення похоронних процесій.

Пряма мова: "Це вимушений крок, тому прошу поставитися до цього з розумінням, адже ми маємо уникати масового скупчення вірян та убезпечити їх".

Більше деталей: Також Рада оборони області дозволила продаж алкоголю з 10:00 до 15:00 на території населених пунктів Білозерка, Комишани, Зимівник, Приозерне та мікрорайоні Корабел міста Херсон.

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Пряма мова: "Дане рішення має допомогти поліпшити економіку та залишити підприємців в регіоні. Під суворою забороною – продавати спиртне військовим та правоохоронцям".

Що передувало: На Херсонщині з 15 жовтня 2024 року тривалість комендантської години була встановлена з 20:00 до 6:00.

комендантська годинаХерсонХерсонська область
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