Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Херсонській області тривалість комендантської години збільшили на 2 години

"Українська правда"Вівторок, 15 жовтня 2024, 15:44
В Херсонській області тривалість комендантської години збільшили на 2 години
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

На Херсонщині з 15 жовтня змінена тривалість комендантської години – тепер вона розпочинається о 20 годині та закінчується о 6 ранку.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "Рішенням Ради оборони Херсонщини відсьогодні змінено тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 20:00 та закінчуватиметься о 06:00".

Реклама:

Деталі: У поліції нагадали, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також рухатися по області транспортом або пішки, суворо заборонено.

З 1 квітня комендантська година на Херсонщині діяла з 21:00 до 05:00. Це було пов’язано зі збільшенням світлового дня.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • З 28 серпня комендантську годину посилили у Покровській громаді та в самому місті Покровську. Обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.
  • Комендантську годину посилили у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громадах Донецької області діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської  громади Донеччини – з 17:00 до 9:00.
  • 13 серпня влада Харківської області подовжила комендантську годину для 201 населеного пункту у прикордонних районах – вона діятиме 16 годин на добу – з 17:00 до 09:00.

комендантська годинаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового

"Стурбований" бізнес запропонував уряду, як бути з призупиненим бронюванням

Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

У Молдові на референдумі підтримали рух до ЄС з мінімальною перевагою

Неякісний одяг для ЗСУ на 1 млрд грн: ДБР і ОГП завершили розслідування щодо Гринкевичів

Обігрівачі та погода: в Україні суттєво зросло споживання електроенергії

Усі новини...
комендантська година
У Покровську та його громаді посилюють комендантську годину
Комендантську годину посилили ще в трьох громадах Донецької області
На Донеччині посилили комендантську годину ще у двох населених пунктах
Останні новини
17:39
Вдарив, зґвалтував і намагався спалити: на Харківщині 17-річний односелець напав на школярку
17:36
Росія підвищить облікову ставку до рівня лютого 2022 року – опитування Reuters
17:23
Зміни до конституції Естонії: російських громадян можуть позбавити права голосу
17:14
Зеленський підписав закон про "прозоре будівництво", який зобов'язує відкривати ціни у Prozorro
17:10
Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового
17:09
футзалКлючовий гравець збірної України перейшов в іспанську "Осасуну"
17:08
МОЗ розширило перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки"
16:45
Путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі на розграбування клану Кадирова - WSJ
16:44
ЗМІ: США застерегли Угорщину про ризик збройної акції на річницю угорського повстання
16:30
В Албанії заарештували колишнього президента
Усі новини...
Реклама:
Реклама: