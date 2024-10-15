В Херсонській області тривалість комендантської години збільшили на 2 години

На Херсонщині з 15 жовтня змінена тривалість комендантської години – тепер вона розпочинається о 20 годині та закінчується о 6 ранку.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "Рішенням Ради оборони Херсонщини відсьогодні змінено тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 20:00 та закінчуватиметься о 06:00".

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Деталі: У поліції нагадали, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також рухатися по області транспортом або пішки, суворо заборонено.

З 1 квітня комендантська година на Херсонщині діяла з 21:00 до 05:00. Це було пов’язано зі збільшенням світлового дня.

Передісторія:

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