Після України в РФ також вирішили передати США список "порушень" часткового режиму тиші
В РФ заявили, що вирішили передати список "порушень" з боку України часткового режиму тиші помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу. Раніше міністру оборони в Україні доручили зробити список порушень РФ і передати США.
Джерело: глава МЗС Росій Сергій Лавров, прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Перелік порушень (так званих порушень - ред.), які навів Андрій Білоусов на завдання Ради Безпеки, ми передали помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу.
Я направив цей перелік державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ...".
Деталі: Лавров заявив, що від початку домовленості із Трампом РФ дотримується угоди "на всі 100%".
Водночас, раніше президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати США докази того, що РФ порушує домовленості.
Нагадаємо:
- Напередодні Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.
- Зеленський раніше уже говорив, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею.
- Після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Кремля Володимира Путіна у Кремлі заявили, що Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим". Водночас, РФ неодноразово порушувала цю обіцянку Путіна і продовжує атакувати Україну.