Після України в РФ також вирішили передати США список "порушень" часткового режиму тиші

В РФ заявили, що вирішили передати список "порушень" з боку України часткового режиму тиші помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу. Раніше міністру оборони в Україні доручили зробити список порушень РФ і передати США.

Джерело: глава МЗС Росій Сергій Лавров, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Перелік порушень (так званих порушень - ред.), які навів Андрій Білоусов на завдання Ради Безпеки, ми передали помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу.

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Я направив цей перелік державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ...".

Деталі: Лавров заявив, що від початку домовленості із Трампом РФ дотримується угоди "на всі 100%".

Водночас, раніше президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати США докази того, що РФ порушує домовленості.

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