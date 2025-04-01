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Після України в РФ також вирішили передати США список "порушень" часткового режиму тиші

Альона Мазуренко Вівторок, 1 квітня 2025, 18:38
Після України в РФ також вирішили передати США список порушень часткового режиму тиші
Сергій Лавров, фото Getty Image

В РФ заявили, що вирішили передати список "порушень" з боку України часткового режиму тиші помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу. Раніше міністру оборони в Україні доручили зробити список порушень РФ і передати США.

Джерело: глава МЗС Росій Сергій Лавров, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Перелік порушень (так званих порушень - ред.), які навів Андрій Білоусов на завдання Ради Безпеки, ми передали помічнику президента США з національної безпеки Майку Волцу.

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Я направив цей перелік державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ...".

Деталі: Лавров заявив, що від початку домовленості із Трампом РФ дотримується угоди "на всі 100%".

Водночас, раніше президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати США докази того, що РФ порушує домовленості.

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Нагадаємо:

  • Напередодні Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції. 
  • Зеленський раніше уже говорив, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею. 
  • Після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Кремля Володимира Путіна у Кремлі заявили, що Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим". Водночас, РФ неодноразово порушувала цю обіцянку Путіна і продовжує атакувати Україну.

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