Кремль: Путін дав команду на 30 днів припинити обстріл енергетики

У Кремлі кажуть, що лідер РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, РИА Новости, пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Трампа і Путіна 18 березня

Дослівно пресслужба: "Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і відразу дав російським військовим відповідну команду".

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Деталі: Також у пресслужбі Кремля зазначили, що в контексті ініціативи президента США щодо 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку "суттєвих моментів", які стосуються контролю за припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, очільник РФ висловився про необхідність "зупинення примусової мобілізації" в Україні та обмеження переозброєння ЗСУ.

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