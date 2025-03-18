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Кремль: Путін дав команду на 30 днів припинити обстріл енергетики

Анастасія ПроцВівторок, 18 березня 2025, 19:30
Кремль: Путін дав команду на 30 днів припинити обстріл енергетики
Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

У Кремлі кажуть, що лідер РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим". 

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС, РИА Новости, пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Трампа і Путіна 18 березня

Дослівно пресслужба: "Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і відразу дав російським військовим відповідну команду".

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Деталі: Також у пресслужбі Кремля зазначили, що в контексті ініціативи президента США щодо 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку "суттєвих моментів", які стосуються контролю за припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, очільник РФ висловився про необхідність "зупинення примусової мобілізації" в Україні та обмеження переозброєння ЗСУ.

Передісторія:

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  • Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
  • 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні.

ПутінТрампросійсько-українська війна
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