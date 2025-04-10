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У Стамбул на переговори щодо дипмісій приїхали делегації США та Росії

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникЧетвер, 10 квітня 2025, 11:09
У Стамбул на переговори щодо дипмісій приїхали делегації США та Росії
Стамбул. Фото ілюстративне - Getty Images

Делегації США і Росії прибули в четвер на переговори в Стамбул для нормалізації роботи своїх дипломатичних місій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Журналісти агентства зафіксували, як кілька автомобілів в'їжджають до будівлі російського консульства в центрі Стамбула.

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Переговори очолять новий посол Росії у Вашингтоні Олександр Дарчієв і заступник помічника держсекретаря США Соната Коултер, повідомило російське міністерство закордонних справ.

Основна увага, за словами Москви і Вашингтона, зосереджена на відновленні роботи дипломатичних місій після того, як багаторічні сварки, взаємні звинувачення в залякуванні і навіть заморожування дипломатичної власності ускладнили відносини між двома ядерними державами.

"Україна не стоїть, абсолютно не стоїть на порядку денному", – заявила у вівторок речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

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"Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин в цілому, що може відбутися, як ми вже зазначали, лише після встановлення миру між Росією і Україною", – додала вона.

В останні роки і Москва, і Вашингтон скаржилися на труднощі з отриманням вірчих грамот для своїх дипломатів, що вкрай ускладнює роботу їхніх посольств.

Росія заявила, що через західні обмеження стало складно навіть платити дипломатам, а американські дипломати кажуть, що їхні пересування в Росії обмежені. Обидві сторони скаржаться на залякування.

Вашингтон наклав обмеження на шість російських об'єктів, зокрема маєток Кілленворт на Лонг-Айленді, "дачу" Пайонір-Пойнт у Меріленді, російські консульства в Сан-Франциско і Сіетлі, а також торгові місії у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Нагадаємо, на початку березня Росія офіційно призначила послом у США Александра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС.

Про наміри швидко призначити послів заявили після переговори американської і російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого. Вашингтон передав Москві ноту з агреманом на призначення Дарчієва після повторних перемовин 27 лютого у Стамбулі.

ТуреччинаСШАпереговориРосія
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