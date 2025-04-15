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Туск оголосив про реполонізацію і орієнтацію Польщі на економічний націоналізм

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 15 квітня 2025, 13:32
Туск оголосив про реполонізацію і орієнтацію Польщі на економічний націоналізм
Дональд Туск, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті Європейського форуму нових ідей заявив, що настав час перебудувати і реполонізувати польську економіку, ринок і капітал.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Пряма мова: "Епоха наївної глобалізації добігає кінця. Якщо ми хочемо досягти економічного успіху, побудувати безпечну державу, ми повинні дати зрозуміти собі та іншим, що Польща не буде наївним партнером у цьому все більш безжалісному змаганні егоїзму на світових ринках, на фронтах війни. Польські компанії не стоятимуть на втрачених позиціях у конкуренції з міжнародними гігантами".

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Деталі: Туск при цьому зазначив, що Європа і весь світ знаходяться в ситуації, коли виживуть, переможуть і досягнуть успіху ті, хто зробить правильні висновки з подій.

Прем'єр-міністр висловив переконання, що 2025 рік стане для Польщі роком прориву з точки зору інвестицій, захисту і розвитку польських компаній, а також дерегуляції.

"Цей сучасний, економічний націоналізм, взяття речей в свої руки, щоб ніхто нам не заважав і ніхто не забирав те, що належить нам, польським компаніям, польським підприємцям, – це буде дуже серйозне протистояння", – визнав глава уряду.

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Він підкреслив, що національна економіка заслуговує на зусилля кожного.

"Я мрію, щоб ми не переконували себе в тому, що молодь повинна мати своє місце в цьому економічному просторі, що жінок повинно бути більше, тому що вони дискриміновані. Але також здорова економіка, здорова держава – це держава, де вам не потрібно затверджувати когось через його вік, колір шкіри чи стать", – сказав Туск.

Водночас він підкреслив, що держава повинна ефективно дбати про те, щоб ніхто не зазнавав дискримінації.

Передісторія:

  • Раніше  Дональд Туск заявив, що "землетрус" від тарифної війни американського президента Дональда Трампа слід пережити "без поспішних рішень".
  • 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення. 

Польщаекономіка
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