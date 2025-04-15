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Рада зробила останній крок щодо входження України в зону роумінгу ЄС

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 19:50
Рада зробила останній крок щодо входження України в зону роумінгу ЄС
фото: Getty Images

Верховна Рада 15 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт №12150, який дозволить Україні приєднатися до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України

Деталі: Ухвалений Радою законопроєкт, як зазначається, наближає український телекомунікаційний ринок до стандартів ЄС і розширює повноваження національного регулятора телекомунікацій (НКЕК).

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Серед іншого, документ визначає, що європейським операторам не потрібно буде проходити процедуру загальної авторизації в Україні, якщо вони не надаватимуть послуг електронних комунікацій.

Крім того, законопроєкт визначає повноваження НКЕК, необхідні для покращення роботи послуги "Роумінг як вдома" (Roam Like at Home) в Україні.

"Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС. Після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат", – додали в Мінцифри.

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Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і востаннє був продовжений у липні 2024 року на один рік.

У червні минулого року, крім того, президент Володимир Зеленський підписав закон №10265, який передбачає приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу.

мобільний зв'язокЄСУкраїна
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