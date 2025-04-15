Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

У Трампа розглядають можливе "економічне партнерство" з РФ як винагороду їй за мир

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 15 квітня 2025, 21:08
У Трампа розглядають можливе економічне партнерство з РФ як винагороду їй за мир
фото: Getty Images

США вважають, що потенційне економічне партнерство з Америкою може стати для Росії стимулом для завершення розвʼязаної нею війни проти України.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 15 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Левітт попросили прокоментувати останню зустріч посланника президента США Стіва Віткоффа з ватажком Кремля Владіміром Путіним і перспективи "мирного договору".

Реклама:

Речниця Білого дому заяила, що між сторонами відбулась "продуктивна розмова", і Віткофф і Трамп "вірять, що Росія хоче закінчити цю війну".

"Для Росії існує стимул закінчити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президент і його посланник Віткофф дуже чітко дали це зрозуміти росіянам", – додала вона.

Сам Стів Віткофф раніше назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним минулого тижня "переконливими", а також згадав про "п’ять територій", які мають бути частиною "мирної угоди" з Росією.

РЕКЛАМА:

Реагуючи на ці слова, Володимир Зеленський наголосив, що Україна – суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент.

Тим часом, за даними ЗМІ, кілька радників президента США закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.

СШАРосіявійнаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Усі новини...
США
Трамп анонсував програму "самодепортації" зі стипендіями та авіаквитками для іммігрантів
Радника міністра оборони США відсторонили через витік інформації – ЗМІ
ЗМІ: Переговори ЄС і США щодо тарифів не досягли прогресу
Останні новини
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: