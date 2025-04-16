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Експрезидента Перу з дружиною засудили до 15 років ув’язнення за корупцію – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 04:47
Експрезидента Перу з дружиною засудили до 15 років ув’язнення за корупцію – ЗМІ
Ольянта Умала і Надін Ередіа. Фото: Getty Images

Суд у столиці Перу Лімі визнав колишнього президента країни Ольянту Умалу винним у відмиванні грошей під час фінансування своїх виборчих кампаній. Він отримав 15 років ув’язнення. Такий самий термін отримала і його дружина Надін Ередіа.

Джерело: BBC, агенція EFE

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, у 2006 році під час виборчої кампанії Умала отримував незаконні внески на суму близько 1,5 мільйона солей від експрезидента Венесуели Уго Чавеса. А під час президентської кампанії 2011 року – близько 3 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht.

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Його дружину Надін Ередію, яка разом з Умалою заснувала Націоналістичну партію, також визнали винною в тому самому злочині й засудили до 15 років тюремного ув’язнення за керівництво цими виборчими кампаніями. Її брата, Ілана Ередію, засудили до 12 років ув’язнення.

Прокурори вимагали для Умали 20 років тюремного ув’язнення, а для його дружини — 26,5 року.

Умала був присутній на оголошенні вироку особисто, а його дружина долучилася до засідання онлайн.

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Дослівно: "Колишній військовий офіцер став відомим у 2000 році після спроби збройного повстання проти тодішнього президента Альберто Фухіморі. У 2006 році Умала вперше балотувався на посаду президента, заручившись підтримкою лідера Венесуели Уго Чавеса, від якого, за словами прокурорів, отримував фінансування".

корупціясуд
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