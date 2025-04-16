У Трампа заявили, що "ситі по горло" тим, як Європа зміцнює Україну

Помічники президента США Дональда Трампа висловили невдоволення зусиллями Європи щодо зміцнення України.

Джерело: матеріал The Economist, який посилається на дипломатів, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання перелічує низку кроків адміністрації Трампа, які підтверджують відхід від підтримки України з боку США – від виведення військових з ключової бази у Жешуві і зменшення присутності у Контактній групі з питань оборони України до обкладення України базовим 10-відсотковим тарифом (в той час, коли проти Росії нічого подібного запроваджено не було).

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Ще однією ознакою часу, зазначає The Economist, є те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну

Дипломати у Вашингтоні також повідомляють, що деякі помічники Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони "ситі по горло" зусиллями Європи зі зміцнення України.

"Як завжди у випадку з такою хаотичною адміністрацією, важко відрізнити справжній сигнал від шуму", – зазначає видання.

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Наразі європейці рухаються у двох напрямках.

Перший – це зусилля Британії та Франції зі створення європейських "сил заспокоєння", які допоможуть Україні після припинення вогню. Росія заперечує проти такого розгортання, навіть якщо Америка не дає жодних гарантій, що вона підтримає європейців.

Європейці сподіваються показати Трампу, що вони беруть на себе тягар європейської безпеки, сподіваючись зберегти хоча б якусь прихильність американців до НАТО, якщо не до України.

Згідно з цією новою схемою, майбутнє "стримування" Росії відбуватиметься в трьох зонах: посилені українські війська, які тримають лінію проти Росії на сході, європейські сили на заході і, принаймні поки що, тривала американська присутність в країнах НАТО.

Другий напрямок – збільшення військової допомоги Україні з боку Європи. Девід Шимер, колишній посадовець Ради національної безпеки при Джо Байдені, каже, що не можна гаяти часу. Європейці повинні віддати більше своїх запасів зброї, незважаючи на ризики; фінансувати українську військову промисловість; вести переговори з Трампом про купівлю американських систем протиповітряної оборони для України; і використовувати заморожені російські активи, щоб заплатити за все це.

Оскільки Росія сповнена рішучості продовжувати своє вторгнення, а Америка, схоже, має намір відсторонитися, Україні доведеться боротися далі, каже Шимер.

Нагадаємо, президент Трамп заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України, та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.

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