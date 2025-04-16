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"Мене аж знудило": Politico розповіло, як у Європі відреагували на сварку Зеленського з Трампом

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 16 квітня 2025, 17:47
Мене аж знудило: Politico розповіло, як у Європі відреагували на сварку Зеленського з Трампом
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Politico оприлюднило нові деталі, як у європейських урядових колах сприйняли новину про сварку президента України Володимира Зеленського з президентом та віцепрезидентом США в Овальному кабінеті 28 лютого. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico 

Деталі: Оскільки новина про скандал у Білому домі прогриміла в п'ятницю ввечері, багатьом британським посадовцям довелося почати працювати, коли вони вже були вдома.

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"Було багато трафіку в WhatsApp. Люди були вдома і намагалися відпочити, але потім миттєво усвідомили – бляха-муха, це дуже погано", – сказав неназваний британський посадовець.

Один французький міністр перебував у своєму виборчому окрузі у віддаленій частині Франції, коли друг відкликав його вбік, щоб повідомити про те, що сталося. "Я повернувся додому і застряг перед телевізором до першої години ночі", – сказав він.

"Мене аж знудило. На дуже людському рівні... Це показує, що немає нічого святого", – зізнався посол однієї з держав у Парижі.

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Президент Франції Емманюель Макрон, перебуваючи з візитом у Португалії, давав телеінтерв'ю, коли почали надходити новини. Після інтерв'ю він одразу ж переглянув матеріал і, коли його проводили до літака, Макрон узяв телефон, щоб зателефонувати Зеленському з літака.

Майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу відеозапис зі сваркою надіслав один зі співробітників його штабу. Мерц тоді повертався додому в Зауерланд. Він одразу ж зробив кілька дзвінків з машини і написав пост солідарності із Зеленським у соціальній мережі Х.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також був приголомшений. Він приземлився в аеропорту "Гітроу", піднесений після зустрічі зі своїм американським колегою Марко Рубіо, яка, на думку помічників, пройшла добре.

Його команда провела більшу частину дня, обговорюючи новину про те, що Доддс, міністр з питань допомоги в його відомстві, подав у відставку. Але цей ажіотаж швидко забувся після візиту Зеленського до Овального кабінету.

Глава уряду Британії Кір Стармер старанно уникав публічної критики сцени в Овальному кабінеті, натомість зателефонував і Дональду Трампу, і Зеленському протягом чотирьох годин після події.

Наступного ранку український президент вирушив до Лондона, де Стармер зустрів його на сходах своєї резиденції. Британський прем'єр підійшов до нього і одразу ж обійняв за плечі. Стармер використав лондонський саміт, щоб спробувати згуртувати європейські країни для формування "коаліції рішучих".

Зеленський одразу після саміту відправився на зустріч з королем Чарльзом III – через кілька днів після того, як Стармер пообіцяв Трампу, який любить королівську сім'ю, поїздку до монарха.

Такі зустрічі організовуються королівськими палацами, але, як правило, за погодженням з урядом Великої Британії. "Люди, безумовно, бачили це", – сказав один американський посадовець.

Кажуть, що Трамп був вражений подіями тієї неділі – не лише візитом Зеленського до короля, а й тим, як Європа підтримала його. Британський посадовець заявив, що команді Трампа "не сподобалося, як це виглядало", і припустив, що реакція США підштовхнула Британію до посилення тиску на Україну, щоб вона сіла за стіл переговорів у наступні дні.

Нагадаємо:

СШАЄвропаУкраїнаЗеленський
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