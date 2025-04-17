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Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 19:41
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що посланник Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

Джерело: Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 17 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.

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"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.

На думку глави держави, посланник Трампа не має мандата "обговорювати українські території", які належать українському народу.

"Тому взагалі не розумію, про шо він говорить. Ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", – підсумував президент.

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Днями, нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

Раніше у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони", однак коли він став перераховувати їх – нарахував п'ять: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

ЗеленськийСША
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