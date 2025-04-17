Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп стверджує, що "цього тижня" Росія передасть США відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.

Джерело: про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня, пише "Європейська правда"

Деталі: У Трампа спитали, в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню – і, за потреби, посилить санкції проти неї.

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"Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них (Росія. – Ред.) відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо", – відповів президент США.

Він також повторив, що хоче, аби "смерть і вбивства припинилися".

На початку місяця державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати скоро дізнаються, чи налаштована Росія на мир.

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Це сталось після численних випадків порушення РФ так званого часткового перемирʼя, про яке Росія та Україна окремо домовились із США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії у відповідь на її відмову на припинення вогню.

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.