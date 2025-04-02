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Росіяни масовано атакували Харків БпЛА, є постраждалі

Ольга Глущенко Середа, 2 квітня 2025, 00:24
Росіяни масовано атакували Харків БпЛА, є постраждалі
наслідки атаки росіян на Харків у ніч проти 2 квітня, фото: соцмережі Синєгубова

У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалі, серед них – діти.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов повідомив про вибухи в Харкові, не уточнивши деталей.

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Харківські пабліки написали про щонайменше три вибухи в місті.

Оновлено: Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту з БпЛА. За його словами, візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. 

О 00:28 Синєгубов написав про 5 вибухів у Харкові, місцеві пабліки і ЗМІ повідомили про щонайменше 14 вибухів.

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О 00: 49 керівник ОВА зазначив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, у Харкові немає постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів.

Пізніше Терехов повідомив, що всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БпЛА, усі були по Холодногірському району.

Також мер додав, що є інформація про двох постраждалих, серед них – дитина.

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок.

Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м кв. і будівля на площі 500 м кв.".

Деталі: О 1:20 Терехов повідомив про трьох постраждалих.

Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. 

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією було 13 влучань "Шахедами" по Харкову, усі у Холодногірському районі.

З наслідків – загоряння двох промислових будівель, поряд з ними пошкоджено більше 10 будинків приватного сектору. Постраждалих на даний момент троє, серед них – немовля".

Деталі: За уточненою інформацією міського ситуаційного центру, по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками.

Є інформація про чотирьох постраждалих, двоє з яких – діти.

Пряма мова Синєгубова: "Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зростає.

Ціла родина зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик".

Деталі: Після другої годині ночі Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

 
фото: "суспільне"
 
фото: "суспільне"
 
фото: "суспільне"
 
фото: "суспільне"

Нагадаємо: У березні кількість обстрілів Харкова російськими окупаційними військами зросла вдвічі порівняно з лютим.

Харківвибух
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