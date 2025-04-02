Росіяни масовано атакували Харків БпЛА, є постраждалі
У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалі, серед них – діти.
Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: Синєгубов повідомив про вибухи в Харкові, не уточнивши деталей.
Харківські пабліки написали про щонайменше три вибухи в місті.
Оновлено: Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту з БпЛА. За його словами, візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.
О 00:28 Синєгубов написав про 5 вибухів у Харкові, місцеві пабліки і ЗМІ повідомили про щонайменше 14 вибухів.
О 00: 49 керівник ОВА зазначив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів.
Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, у Харкові немає постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів.
Пізніше Терехов повідомив, що всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БпЛА, усі були по Холодногірському району.
Також мер додав, що є інформація про двох постраждалих, серед них – дитина.
Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок.
Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м кв. і будівля на площі 500 м кв.".
Деталі: О 1:20 Терехов повідомив про трьох постраждалих.
Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.
Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією було 13 влучань "Шахедами" по Харкову, усі у Холодногірському районі.
З наслідків – загоряння двох промислових будівель, поряд з ними пошкоджено більше 10 будинків приватного сектору. Постраждалих на даний момент троє, серед них – немовля".
Деталі: За уточненою інформацією міського ситуаційного центру, по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками.
Є інформація про чотирьох постраждалих, двоє з яких – діти.
Пряма мова Синєгубова: "Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зростає.
Ціла родина зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик".
Деталі: Після другої годині ночі Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.
Нагадаємо: У березні кількість обстрілів Харкова російськими окупаційними військами зросла вдвічі порівняно з лютим.